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Çin'in alüminyum hurda ithalatı geriledi

Çin, eylül ayında yıllık yüzde 9,72 ve aylık yüzde 3,97 düşüşle 146 bin 200 ton alüminyum hurda ithal etti.

Haber Merkezi
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Çin'in alüminyum hurda ithalatı geriledi
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Gümrük verilerine göre 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam ithalatı yıllık %13,95 artışla 1,268 milyon tona çıktı.

Eylül ayında Malezya, 22.300 tonluk katkıda bulunarak Çin'in en büyük alüminyum hurda tedarikçisi olmaya devam etti. Eylül ayında ilk beş tedarikçi, toplam 87.000 ton ithalatla Malezya, Japonya, Tayland, İngiltere ve ABD oldu ve Çin'in toplam alüminyum ithalatının %59,51'ini oluşturdu.

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