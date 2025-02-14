Çin'in banka kredileri ocak ayında rekor seviyeye ulaştı

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yayınlanan verilere göre, ocak ayında yeni yuan kredileri aralık ayındaki 990 milyar yuandan 5,13 trilyon yuana (703,72 milyar dolar) yükseldi. Piyasa beklentisi kredilerin 4,5 trilyon yuan olacağı yönündeydi.

Banka dışı finansmanı da içeren kredi için daha geniş bir ölçüt olan toplam sosyal finansman ocak ayında 7,06 trilyon yuana ulaştı ve analistlerin 6,4 trilyon yuan olan beklentisini aştı.

Çin'in en geniş para arzı ölçüsü olan M2, ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,0 arttı. Bu, aralık ayındaki yüzde 7,3'lük büyümeden ve ekonomistlerin beklediği yüzde 7,2'den daha yavaş oldu.

PBoC, 2024 yılının son çeyrek dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini de yayımladı.

Buna göre, geçici verilerle cari hesaplar 180,7 milyar dolar fazla verdi. Yılın tamamında ise cari fazla 422,0 milyar dolara ulaştı.