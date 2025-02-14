  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in banka kredileri ocak ayında rekor seviyeye ulaştı
Takip Et

Çin'in banka kredileri ocak ayında rekor seviyeye ulaştı

Bankaların Pekin'in ekonomiye daha fazla destek sağlama çağrısına kulak vermesiyle Çin'in banka kredileri ocak ayında rekor seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in banka kredileri ocak ayında rekor seviyeye ulaştı
Takip Et

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yayınlanan verilere göre, ocak ayında yeni yuan kredileri aralık ayındaki 990 milyar yuandan 5,13 trilyon yuana (703,72 milyar dolar) yükseldi. Piyasa beklentisi kredilerin 4,5 trilyon yuan olacağı yönündeydi.

Banka dışı finansmanı da içeren kredi için daha geniş bir ölçüt olan toplam sosyal finansman ocak ayında 7,06 trilyon yuana ulaştı ve analistlerin 6,4 trilyon yuan olan beklentisini aştı.

Çin'in en geniş para arzı ölçüsü olan M2, ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,0 arttı. Bu, aralık ayındaki yüzde 7,3'lük büyümeden ve ekonomistlerin beklediği yüzde 7,2'den daha yavaş oldu.

PBoC, 2024 yılının son çeyrek dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini de yayımladı.

Buna göre, geçici verilerle cari hesaplar 180,7 milyar dolar fazla verdi. Yılın tamamında ise cari fazla 422,0 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası’ndan yeni analiz: Yüksek enflasyon beklentisi daha fazla krediye yol açıyorMerkez Bankası’ndan yeni analiz: Yüksek enflasyon beklentisi daha fazla krediye yol açıyorEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Ruble değer kaybetti
Rusya Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Ruble değer kaybetti
Euro Bölgesi’nde büyümeye karşın beklentiler olumsuz
Euro Bölgesi’nde büyümeye karşın beklentiler olumsuz
Malezya ekonomisi beklentilerden daha güçlü büyüdü
Malezya ekonomisi beklentilerden daha güçlü büyüdü
Peru Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi
Peru Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmedi
Arjantin'de enflasyon iki yıl sonra ilk kez yüzde 100'ün altına indi
Arjantin'de enflasyon iki yıl sonra ilk kez yüzde 100'ün altına indi
Trump: KDV bir tarife olarak değerlendirilecek
Trump: KDV bir tarife olarak değerlendirilecek