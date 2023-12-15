Çin'in bütçe gelirleri ve harcamaları arttı

Çin'in bütçe gelirleri Kasım ayında yıllık bazda yüzde 4,3 arttı. Ekim ayında artış oranı yüzde 2,6 olmuştu. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk 11 ayda büçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artış kaydederken, Ocak-Ekim döneminde bu oran yüzde 8,1 olarak gerçekleşmişti.

Veriler, ilk 10 aydaki yüzde 4,6'lık artışa kıyasla bütçe harcamaların ilk 11 ayda yüzde 4,9 arttığını da gösterdi.

Kasım ayında bütçe harcamaları yüzde 8,6 arttı.