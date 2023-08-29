Çin'in büyük bankaları mevduat faizinde indirimi değerlendiriyor

Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. ve diğer kredi kuruluşlarının yerel para cinsinden mevduat faizlerini önemli vadelerde 5 ila 20 baz puan arasında düşürebileceğini söyleyen kaynaklar, bankacılık ve finans sektörü düzenleyicilerinin planı onayladığını da ifade ettiler.

Kaynaklar, mevduat faizini indirimin Cuma gününe kadar yapılabileceğini söylediler.

Çin'in devlet bankaları bir yandan kâr marjlarını korumaya çalışırken diğer yandan da dünyanın en büyük ikinci ekonomisine destek olmak için hükümetin direktiflerine uygun hareket ediyorlar.