Çin'in büyüme hedefi risk altında mı?

Mizuho Securities Asia FX Strateji Direktörü Ken Cheung, sanayi üretiminin temmuz ayındaki yüzde 5,1'lik artıştan yavaşlayan ithalat büyümesine paralel olarak yıllık bazda yüzde 4,5 arttığını vurguladı.

Emlak sektöründeki gerilemenin devam etmesi nedeniyle sabit varlık yatırımlarının da temmuz ayındaki yüzde 3,6'dan yıllık yüzde 3,4'e gerilediğini belirten Cheung. kötüleşen verilerin tüketici güvenini daha da aşındırdığını, tüketim ve yatırımı baskıladığını ifade etti.

Cheung, “Genel olarak, Çin ekonomisi, durgun işgücü piyasası ve devam eden emlak gerilemesinin arka planında, kötüleşen veriler ve zayıf güven kısır döngüsüyle mücadele etmeye devam ediyor gibi görünüyor” dedi.