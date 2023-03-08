Çin’in büyüme hedefi şaştı, emtia piyasası cansız

Çin Başbakanı Li Keqiang, "yüzde 5 civarında" bir ekonomik büyüme hedefi açıkladı. Geçen yılki yüzde 5.5’lik resmi hedefle karşılaştırıldığında düşük bulunan bu yeni hedef emtia piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

Kömür ve demir cevheri, Çin'in ekonomik büyüme hedefinin beklenenden daha az çıkması ve dünyanın en büyük ham madde tüketicisinde “düzensiz bir toparlanma”korkusunu körüklemesinin ardından küresel emtia piyasaları haftaya düşüşle başladı.

Dünyanın en büyük emtia tüketicisi olan Çin, çinkodan bakıra ve ham petrolden mısıra kadar değişen hammadde fiyatlarının itici gücü konumunda.

Pazartesi günü Çin Dalian'da, çelik üretiminde önemli bir bileşen olan demir cevheri’nin vadeli kontratları yüzde 2'den fazla düşerek ton başına 130 dolara geriledi. Dalian koklaşabilir taş kömürü fiyatları da yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Yüzde 0.8 düşüşle 1986.5 yuandan kapandı.

Bu arada, Londra Metal Borsası’nda vadeli bakır işlem sözleşmesi yüzde 1,3 kadar düştü, ancak günün sonuna doğru toparlanarak ton başına 8930 dolardan kapandı.

Hafta sonu gelen diğer resmi tahminler de piyasa beklentileri üzerinde baskı oluşturuyor. Beijing’in mali harcamalarında bu yıl öngörülen sadece yüzde 5,5'lik artış, salgın öncesi belirlenen harcama normlarından daha düşük. Buna göre, Çin’in bu yılki harcamaları, dev ekonominin gayri safi yurtiçi hasılasına oranı bakımından son 11 yılın en düşük seviyesinde olacak.