Capital Economics'e göre Çin'in büyümesinin 2026'da zayıf kalması bekleniyor ancak mali destek ve artan yapay zekâ yatırımlarının keskin bir yavaşlamayı önlemeye yardımcı olması gerekiyor.

İhracatın nominal ve reel bazda büyümeye devam etmesi bekleniyor ancak genel büyümeye 2025'teki kadar büyük bir katkı sağlamayabilir. Bununla birlikte, aşırı yerel arz nedeniyle küresel pazar payı kazanımları ve ticaret fazlası yine de genişlemeli.

Hükümet, zayıf tüketimi ele almak için hanehalkına yönelik mali desteğe öncelik vermeye başlıyor ancak yavaş yeniden dengelenme hızı nedeniyle ekonominin 2027'ye kadar deflasyonda kalması muhtemel.

Emlak sektöründeki gerilemenin devam etmesi bekleniyor ancak sektörün ekonomideki payı küçüldükçe büyüme üzerindeki yükü hafiflemeli.

Capital Economics'e göre, 2026'da daha fazla parasal genişlemenin beklenmesine rağmen kredi talebi üzerinde sınırlı etkisi olacak.