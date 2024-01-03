Çin'in çelik ihracatı 7 yılın zirvesine çıkabilir
Çin Demir ve Çelik Birliği, Çin'in 2023 yılında çelik ihracatının 7 yılın zirvesine çıkmasını bekleniyor.
Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), Çin'in 2023 çelik ihracatının 90 milyon tonu aşarak yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.
Dünyanın en büyük çelik üreticisi 2022 yılında 67,32 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.
Çin'in ilk 11 ayda çelik ürün ihracatı yıllık yüzde 35,6 artışla 82,66 milyon ton olarak gerçekleşti
Meksika, yerel üreticilerin Çinli çelik üreticilerinin üretimlerini boğduğu yönündeki eleştirilerinin ardından, Aralık ayının sonlarında bazı çelik ithalatlarına yaklaşık yüzde 80 oranında vergi uygulayacağını duyurdu.
Çin gümrük idaresi ticaret verilerini 12 Ocak'ta yayınlayacak.