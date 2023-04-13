Çin'in demir cevheri ithalatında 'sert' yükseliş
Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in Mart ayı demir cevheri ithalatı 100,2 milyon ton olarak gerçekleşerek bir önceki veriye göre yüzde 14,8 artış gösterdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in demir cevheri ithalatı, açıklanan gümrük verilerine göre Mart ayında yüzde 14.8 arttı.
Çin Gümrük Genel İdaresi'nden alınan Mart 2022 verilerine göre, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi geçen ay yurt dışından 100,23 milyon ton demir cevheri satın aldı.