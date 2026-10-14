Çin’in dış ticaret fazlası 1 trilyon dolara dayanıyor: İhracatta rekor sinyali

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Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından 14 Ekim Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ihracat artışı ağustos ayındaki yüzde 25 seviyesinden eylülde yüzde 36,3'e hızlandı. Böylece ihracat, yüzde 39,6 artışın kaydedildiği şubat ayından bu yana en güçlü yıllık büyümesini gerçekleştirdi.

Eylül ayı ihracat artışına ilişkin ekonomist beklentileri yüzde 25 ile yüzde 25,5 arasında bulunuyordu.

İthalat da beklentilerin üzerinde arttı

Çin'in ithalatı eylülde yıllık bazda yüzde 31 yükseldi. Ağustos ayında yüzde 28,2 olan ithalat artışı için ekonomistlerin beklentileri yüzde 24,5 ile yüzde 24,8 arasında değişiyordu.

Yuan cinsinden hesaplandığında ise eylül ayında ihracat yıllık yüzde 29,6, ithalat yüzde 24,6 artış gösterdi.

Dış ticaret fazlası 133,5 milyar dolara yükseldi

İhracattaki güçlü artışla birlikte Çin'in dış ticaret fazlası, ağustos ayındaki 119,1 milyar dolardan eylülde 133,5 milyar dolara çıktı.

Bu rakam, Wall Street Journal anketindeki 111,4 milyar dolarlık ve Bloomberg anketindeki 117,8 milyar dolarlık beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yuan bazında dış ticaret fazlası 906 milyar yuan olarak kaydedildi.

Dokuz aylık fazla 938 milyar doları aştı

Çin'in ocak-eylül dönemindeki toplam dış ticaret fazlası 938,11 milyar dolara ulaştı.

İhracattaki güçlü performansın devam etmesi halinde ülkenin dış ticaret fazlasının 1 trilyon dolar eşiğini geçen yıldan daha erken aşabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl kasım ayında ulaşılan bu seviyenin, mevcut eğilimin korunması durumunda ekim ayında geçilebileceği değerlendiriliyor.

Güçlü dış talep, Çin'de zayıf tüketici harcamaları ve yatırımlara rağmen üretim faaliyetlerini ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi sürdürüyor. Üst üste ikinci yılda güçlü seyreden mal ihracatı, ülkenin yıllık büyüme hedefine ulaşması üzerindeki baskıyı da hafifletiyor.