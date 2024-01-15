Çin’in döviz rezervi 3,1 trilyon doları geçti

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Geçen yıl Çin’in döviz piyasasının işleyişinin genel olarak istikrarlı bir şekilde ilerleyerek büyük dayanıklılık gösterdiğine işaret eden Wang, RMB kurunun geçen kasımdan itibaren istikrarlı bir şekilde yükselerek, makul ve dengeli bir seviyede bulunduğunu, döviz kuru beklentisinin genelde istikrarlı olduğunu belirtti.

Wang, ödemelerde denge korunurken, ülkenin döviz rezervinin tüm yıl 3 trilyon 100 milyar doların üzerinde bulunduğunu kaydetti. Döviz piyasasının gelecekte istikrarlı işleyişinin korunmasının sağlam temele sahip olduğuna dikkat çeken Wang, büyük gelişmiş ekonomilerin 2024 yılında faiz indirimi sürecine başlaması ve dış finans ortamının rahatlamasının beklendiğini, bunun Çin’in sınır ötesi sermaye akışının daha dengeli hale gelmesine yardımcı olacağını ifade etti."