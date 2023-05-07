Çin'in döviz rezervi üst üste iki aydır yükseliyor

Çin Merkez Bankası(PBoC) tarafından açıklanana verilere göre, Nisan ayında döviz rezerevleri 20,89 milyar dolar artışla 3 trilyon 205 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi önceki ay 3 trilyon 184 milyar dolar olan rezervlerin, 3,2 trilyon dolara çıkacağı yönündeydi.

Aynı ayda Çin'in altın rezervinde de artış yaşandı. Bir önceki ay 66,50 milyon ons seviyesinde olan rezerv miktarı, geçen ay 66,76 milyon onsa çıktı. Altın rezervinin parasal değeri 131,65 milyar dolardan 132,35 milyar dolara yükseldi.

Çin dünyanın en yüksek rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.