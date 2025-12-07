  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in döviz rezervleri 3,35 trilyon dolara ulaştı
Takip Et

Çin'in döviz rezervleri 3,35 trilyon dolara ulaştı

Çin'in döviz rezervlerinin değerinin, kasım ayında 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in döviz rezervleri 3,35 trilyon dolara ulaştı
Takip Et

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Kasım 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervlerinin değeri, kasım ayı sonunda bir önceki aya göre 3 milyar dolar artarak 3 trilyon 346 milyar dolara ulaştı.

Rezervlerin değeri ekim ayına kıyasla yüzde 0,09 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, kasım ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Volkswagen'den 160 milyar Euroluk yatırım kararıVolkswagen'den 160 milyar euroluk yatırım kararıOtomotiv

 

Küresel Ekonomi
Çin ve Rusya, ortak füze savunma tatbikatı yaptı
Çin ve Rusya, ortak füze savunma tatbikatı yaptı
Asya ekonomisinde ayrışma büyüyor: Japonya ısınırken Çin soğuyor
Asya ekonomisinde ayrışma büyüyor: Japonya ısınırken Çin soğuyor
Fed'de ayrışma: Gözler faiz indirimi için verilere çevrildi
İŞ GÜCÜ VE ENFLASYON
Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı
Rusya'nın altın rezervi ilk kez 300 milyar doları geçti
Rusya'nın altın rezervi ilk kez 300 milyar doları geçti