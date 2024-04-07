Çin'in döviz rezervleri beklentilerin aksine arttı

Dünyanın en büyük döviz rezervine sahip ülkesi olan Çin'in döviz rezervleri, 3 trilyon 226 milyar dolardan 3 trilyon 246 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi rezervlerin 3,21 trilyon dolara gerileyeceği yönündeydi.

Yuan, Mart ayında dolara karşı yüzde 0,47 değer kaybetmişti.

Çin'in elinde Şubat ayı sonunda 72,58 milyon ons olan altın miktarı, Mart ayı sonunda 72,74 milyon onsa yükseldi.

Çin'in altın rezervlerinin değeri ise Şubat ayı sonunda 148,64 milyar dolardan Mart ayı sonunda 161,07 milyar dolara geldi.