Çin'in döviz rezervleri ekimde geriledi

Ekim ayında rezervler 13,8 milyar dolar azalarak 3 trilyon 101 milyar dolara geriledi. Eylül ayında 3 trilyon 115 milyar dolar olan rezervlerin ekimde 3 trilyon 100 milyar dolara inmesi bekleniyordu.

Çin, eylül ayı sonunda 70,46 milyon ons olan altın rezervini, ekim ayı sonunda 71,20 milyon onsa yükseltti.

Çin'in altın rezervlerinin değeri ekimde, eylül sonundaki 131,79 milyar dolardan 142,17 milyar dolara yükseldi.