Çin'in döviz rezervleri yükseldi

Çin'in döviz rezervleri Haziran ayındaki düşüşünün ardından Temmuz ayında yükseldi; Bu durum muhtemelen zayıf ABD dolarından kaynaklanan değerleme kazancıyla desteklendi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından açıklanan veriler, döviz rezervlerinin geçen ay 34,01 milyar dolar artarak Temmuz ayı sonunda 3 trilyon 256 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Bu, ekonomistlerin beklediği 3 trilyon 262 milyar doların az altında kaldı.

Çin'in altın rezervleri 72,8 milyon ons seviyesinde kalırken, değeri 169,7 milyar dolardan 176,4 milyar dolara çıktı.

Çin dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.