  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in döviz rezervlerinde artış bekleniyor
Takip Et

Çin'in döviz rezervlerinde artış bekleniyor

Çin'in ihracatında büyümenin Ocak-Şubat döneminde yüksek baz etkileri nedeniyle yavaşlaması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in döviz rezervlerinde artış bekleniyor
Takip Et

The Wall Street Journal tarafından ankete katılan 21 ekonomistin katıldığı bir ankete göre, Çin'in ihracatı yılın ilk iki ayında Aralık ayındaki %10,7'lik artışa kıyasla yıllık bazda %4,5 arttı.

Ekonomistler, yavaşlamaya rağmen büyümenin kısmen ABD tarifeleri karşısında ihracatçıların ön yüklemeli sevkiyatlarından kaynaklandığını söylüyor.

Çin'in ithalatının Ocak-Şubat aylarında Aralık ayındaki %1,0'lık artıştan hızlanarak %1,8 gelmesi bekleniyor.

Ülkenin ilk iki aydaki ticaret fazlasının Aralık ayındaki 104,8 milyar dolardan 141,9 milyar dolara geldiği tahmin ediliyor.

Döviz Rezervleri

The Wall Street Journal'ın ekonomistler arasında yaptığı bir başka ankete göre, Çin'in döviz rezervleri Şubat ayında Ocak ayındaki 3 trilyon 209 milyar dolardan 3 trilyon 232 milyar dolara çıkacak.

Ankete katılan ekonomistler, kazancın muhtemelen geçen ay görülen Çin yuanının iyileşen performansıyla desteklendiğini söylüyor.

Çin'in dış ticaret ve rezerv verilerinin yarın açıklanması bekleniyor.

KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesindeKKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesindeKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
Rus otomotiv sektöründe ters rüzgarlar: Uzun süren yükselişin ardından satışlar düştü
Rus otomotiv sektöründe ters rüzgarlar: Uzun süren yükselişin ardından satışlar düştü
İş dünyası Trump’ın politikalarından endişeli
İş dünyası Trump’ın politikalarından endişeli
Yatırım devi, Almanya ve Avrupa’nın büyümesinden umutlu
Yatırım devi, Almanya ve Avrupa’nın büyümesinden umutlu
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
FED/Bej Kitap: Gümrük vergileri fiyatları arttıracak
Gümrük vergileri fiyatları arttıracak