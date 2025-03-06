Çin'in döviz rezervlerinde artış bekleniyor

The Wall Street Journal tarafından ankete katılan 21 ekonomistin katıldığı bir ankete göre, Çin'in ihracatı yılın ilk iki ayında Aralık ayındaki %10,7'lik artışa kıyasla yıllık bazda %4,5 arttı.

Ekonomistler, yavaşlamaya rağmen büyümenin kısmen ABD tarifeleri karşısında ihracatçıların ön yüklemeli sevkiyatlarından kaynaklandığını söylüyor.

Çin'in ithalatının Ocak-Şubat aylarında Aralık ayındaki %1,0'lık artıştan hızlanarak %1,8 gelmesi bekleniyor.

Ülkenin ilk iki aydaki ticaret fazlasının Aralık ayındaki 104,8 milyar dolardan 141,9 milyar dolara geldiği tahmin ediliyor.

Döviz Rezervleri

The Wall Street Journal'ın ekonomistler arasında yaptığı bir başka ankete göre, Çin'in döviz rezervleri Şubat ayında Ocak ayındaki 3 trilyon 209 milyar dolardan 3 trilyon 232 milyar dolara çıkacak.

Ankete katılan ekonomistler, kazancın muhtemelen geçen ay görülen Çin yuanının iyileşen performansıyla desteklendiğini söylüyor.

Çin'in dış ticaret ve rezerv verilerinin yarın açıklanması bekleniyor.