Çin’in döviz rezervlerindeki rekor artış neye işaret ediyor?

Çin’in döviz rezervleri nisan ayında piyasa beklentilerini ters köşe yaparak son yılların en güçlü performanslarından birine imza attı. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında 3,34 trilyon dolar seviyesinde olan rezervler, nisan sonunda 3,41 trilyon dolara ulaştı. Piyasa projeksiyonlarının 3,36 trilyon dolar civarında bir rakam beklediği bu tabloda, 68,4 milyar dolarlık bu hacimli sıçrama küresel finans dengeleri açısından 'stratejik bir kale inşası' olarak okunmalı.

Dolar endeksindeki zayıflık ve değerleme avantajı

Nisan ayında gerçekleşen bu artışın arkasındaki temel itici güç, ABD dolarının diğer majör para birimleri karşısında sergilediği zayıf performans oldu. Dolar endeksindeki gerileme, Çin’in elinde tuttuğu Euro, yen ve sterlin bazlı varlıkların dolar karşılığındaki değerini otomatik olarak yukarı çekti. Bu değerleme etkisi rezervlerin kağıt üzerinde büyümesini sağlarken, Çin’in ihracat kanallarından gelen güçlü döviz girdileri de bu yükselişi reel bir zemine oturtuyor. Bu tablo, Pekin'in dış ticaret fazlasını rezerv gücüne dönüştürme becerisini bir kez daha kanıtlıyor.

Altın rezervlerindeki 18 aylık kesintisiz seri

Döviz varlıklarındaki artışa, altın stoklarındaki kararlı yükseliş eşlik etmeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası (PBoC), nisan ayı itibarıyla altın rezervlerini 74,64 milyon onsa çıkararak üst üste 18. ayda da alım tarafında kaldı. Bu tabloyu, sadece bir varlık alımı olarak değil, rezervleri dolardan arındırma ve küresel finansal sistemin olası sarsıntılarına karşı bir 'güvenlik duvarı' örme hamlesi olarak görmek gerekiyor. Altının rezerv içindeki payının artması, dolara olan bağımlılığın azaltılması yönündeki jeopolitik kararlılığın en somut göstergesi.

Küresel piyasalar için denge mi yoksa risk mi?

Dünyanın en büyük rezervine sahip olan Çin’in bu hamleleri, özellikle Japonya’nın faiz artışı sinyalleri verdiği ve küresel likidite koşullarının sıkılaştığı bir dönemde kritik önem taşıyor. 3,41 trilyon dolarlık bu devasa likidite gücü, bir yandan yuan üzerindeki değer kaybı baskısını hafifletirken, diğer yandan Çin’in küresel tahvil piyasalarındaki oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Bu birikimin, Çin ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığı ve Pekin yönetimine küresel arenada çok daha geniş bir manevra alanı tanıdığı açıkça görülüyor.