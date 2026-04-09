Çin’in elektrikli araç devriminde büyük makas: İhracat şahlandı, iç pazar buz kesti

Küresel otomotiv endüstrisinin kalbi Çin, 2026 yılının ilk çeyreğini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir tezatla kapatıyor. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) tarafından paylaşılan resmi veriler, elektrikli ve hibrit araç (NEV) dünyasında dengelerin tamamen dış pazara kaydığını tescilledi. Mart ayı itibarıyla Çin’in elektrikli araç ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %140 gibi devasa bir sıçrama yaparak 349 bin adetle tüm zamanların zirvesini gördü. Ancak madalyonun diğer yüzünde, Çinli tüketicinin iştahındaki keskin düşüş yatıyor; iç pazar satışları %14,4 oranında kan kaybederek 848 bin adede geriledi.

Küresel enerji şoku çinli devlere yaradı

İhracattaki bu patlama düzeyindeki artışın temel yakıtı, Ortadoğu eksenli jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji krizi oldu. Akaryakıt fiyatlarının küresel bazda tırmanışa geçmesi, özellikle Avrupa ve gelişmekte olan piyasalarda elektrikli araçlara olan talebi yeniden alevlendirdi. Bu fırsatı en iyi değerlendiren ise kapasite fazlasını dışa aktaran Çinli üreticiler oldu. Başta BYD olmak üzere Geely ve Chery gibi markalar, dünya pazarındaki paylarını agresif bir şekilde artırırken; BYD tek başına toplam ihracatın yaklaşık üçte birini sırtlayarak küresel liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Teşviklerin sonu ve vergi duvarı iç satışları vurdu

İç pazardaki dramatik gerilemenin arkasında ise Pekin hükümetinin stratejik bir hamlesi yatıyor. Yıllardır uygulanan tam vergi muafiyeti ve cömert sübvansiyonların 1 Ocak 2026 itibarıyla yerini %5’lik satın alma vergisine bırakması, yerel tüketicinin alım iştahını bıçak gibi kesti. Özellikle dar ve orta gelirli kitleye hitap eden ekonomik modellerde talep %25 oranında erirken, bu durum sektörün en büyük oyuncularını bile sarsmış durumda. Veriler, mart ayında BYD’nin iç satışlarının %40, Tesla’nın Çin teslimatlarının ise %24 oranında düştüğünü göstererek iç piyasadaki daralmanın ne denli derin olduğunu kanıtlıyor.

2026: Çin otomotiv sanayi için kader yılı

Mevcut tablo, Çinli üreticilerin artık iç pazardaki doygunluğu aşmak için rotayı tamamen sınır dışına kırdığını gösteriyor. 2020’deki pandemi döneminden bu yana görülen en zayıf çeyrek performansına rağmen, dış dünyadaki rekorlar sektörün toplam üretim kapasitesini ayakta tutmaya çalışıyor. Nisan ayı sonunda düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı’nın bu durgunluğu aşmak için bir can suyu olması beklense de, 2026 yılı Çin için iç pazarda ayakta kalma, dış pazarda ise mutlak hakimiyet kurma mücadelesinin verildiği tarihi bir test yılı olacak.