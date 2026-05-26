Çin'in elektrikli araç ihracatı güçlü büyümesini sürdürüyor

Nisan ayında ise toplam ihracat yıllık bazda yüzde 40 artışla 278 bin 81 adet olarak gerçekleşti. Böylece Çin, küresel elektrikli araç pazarındaki dış satış ivmesini korudu.

Bölgesel dağılımda en büyük alıcı 110 bin 613 araçla Asya oldu. Asya'yı 83 bin 813 araçla Avrupa, 52 bin 897 araçla Latin Amerika ve Karayipler izledi. Okyanusya'ya ihracat 22 bin 695, Kuzey Amerika'ya 4 bin 422, Afrika'ya ise 3 bin 641 adet oldu.

Yılın ilk dört ayında Avrupa'ya yapılan elektrikli araç ihracatı yüzde 69 artışla 303 bin 120 adede, Latin Amerika ve Karayipler'e ihracat yüzde 129 artışla 170 bin 106 adede yükseldi. Asya'ya ihracat ise yüzde 12 artışla 344 bin 541 adet oldu.

Avrupa Birliği'ne ihracat da nisanda yıllık bazda yüzde 41 artarak 63 bin 63 adede ulaştı. Ülke bazında bakıldığında Brezilya, nisanda 38 bin 144 adetle Çin'in en büyük elektrikli araç ihracat pazarı olurken, Belçika 35 bin 646 adetle ikinci sırada yer aldı.