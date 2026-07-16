Çin’in en büyük halka arzı için hazırlıklar başladı

Deniz Güldağ

Şanghay Borsası’na yaptığı ibaşvuruya göre CXMT, halka arz kapsamında 66,7 milyar yuan (yaklaşık 9,8 milyar dolar) fon toplamayı hedefliyor. Bu değerleme şirketin piyasa değerini en az 579,2 milyar yuana(yaklaşık 85,5 milyar dolar) taşıyacak.

Halka arzdan elde edilecek gelirlerin, üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra yapay zeka sistemleri ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamalarında kritik öneme sahip DRAM bellek çiplerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

CXMT, halka arz kapsamında 6,6 milyar adet hisseyi hisse başına 8,66 yuan(1,28 dolar) fiyatla satışa sunacak.

Yapay zeka uygulamalarının hızla yaygınlaşması, bellek çiplerine olan talebi artırırken sektördeki şirketlerin finansal performansına da güçlü destek sağlıyor.

CXMT, halka arz izahnamesine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde 33 milyar yuan(yaklaşık 4,8 milyar dolar) net kâr elde etti. Şirketin kârlılığındaki yükselişte bellek çipi fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Çin’de halka arz piyasası yeniden canlanıyor

CXMT’nin halka arzı, 2010 yılında gerçekleştirilen Agricultural Bank of China'nın halka arzından bu yana Çin ana karasındaki en büyük halka arz olarak kayıtlara geçecek.

Verilere göre Çin'de gerçekleştirilen halka arzlar bu yıl toplam 198 milyar yuan(yaklaşık 29,2 milyar dolar) fon topladı. Bu rakam, 2025 yılının tamamında elde edilen tutarı aşarken, 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

CXMT’nin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih henüz netleşmezken, yatırımcı taleplerinin perşembe günü toplanacağı bildirildi.