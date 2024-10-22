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Çin'in gaz talebi yüzde 50'den fazla artacak

Cheniere Energy, Çin'in doğal gaz talebinin 2040 yılına kadar bugünkü 400 milyar metreküpten 600 milyar metreküpün üzerine çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Çin'in gaz talebi yüzde 50'den fazla artacak
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Cheniere'nin LNG üretim direktörü Yingying Zhou, "Çin'deki gaz talebi artışının mutlak anlamda büyük ölçüde enerji talebinden, kömürden gaza geçiş gibi politikalardan ve devasa bir altyapı inşasından kaynaklandığına şüphe yok" dedi.

Zhou, Çin'in çok yakında dünyanın ilk 100 milyon tonluk LNG pazarı olacağını ve LNG'nin Çin'in toplam gaz talebi karışımının yaklaşık yüzde 25-30'unu oluşturacağını sözlerine ekledi.

Çin dünyanın en büyük LNG ithalatçısı konumunda. Geçen yıl 71,19 milyon ton LNG ithal etti.

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