Çin'in hizmet sektöründe büyüme ocak ayında hızlandı

Çin’de hizmet sektöründeki faaliyetler ocak ayında hızlanarak genişleme bölgesinde güç kazandı.

RatingDog tarafından hazırlanan Çin genel hizmetler satın alma yöneticileri endeksi (PMI), aralık ayındaki 52,0 seviyesinden ocakta 52,3’e yükseldi. Bu seviye, son üç ayın en güçlü verisi olarak kaydedildi.

Hizmet faaliyetlerindeki hızlanma, yeni işlerdeki artışla desteklendi. Yeni siparişlerde büyüme hızı üç ay sonra ilk kez ivme kazanırken, dış talep de son üç ayda ikinci kez güçlendi. RatingDog, bunun kısmen yeni ürün lansmanlarından kaynaklandığını belirtti.

Mevsimsel durgunluk uyarısı

RatingDog kurucusu Yao Yu, “Hizmet sektörü yıla istikrarlı bir zeminde başladı” dedi. Şubat ayında kültür ve turizm, yeme-içme ve hızlı perakende gibi tüketim odaklı hizmetlerin dokuz günlük Bahar Bayramı tatiliyle büyüme kaydedebileceğini, üretici hizmetlerin ise fabrika kapanışları nedeniyle mevsimsel durgunluğa girebileceğini ifade etti.

Özel veriler, resmi göstergelerle çelişti. Çin’in resmi imalat dışı PMI endeksi ocakta 49,4’e gerileyerek aralıktaki 50,2 seviyesinin altına indi. Hizmet alt endeksi ise 49,7’den 49,5’e düştü.

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, ekonominin geçen ay ivme kaybettiğini, bunun büyük ölçüde imalat ve inşaat sektörlerindeki zayıflıktan kaynaklandığını söyledi.

Resmi veriler durgunluğa işaret etti

Ayrıca RatingDog’un Çin genel imalat PMI verisi ocakta 50,1’den 50,3’e yükselerek genişlemeye işaret etti.

Buna karşılık resmi anket, fabrika faaliyetlerinin beklenmedik şekilde daraldığını gösterdi. RatingDog’un S&P Global Ratings tarafından derlenen özel anketi, daha küçük özel firmalara odaklanıyor ve ihracat hareketlerine daha duyarlı olması nedeniyle resmi verilerle farklılık gösterebiliyor.

Danske Bank Çin ekonomisti Allan von Mehren, ekonominin güçlü ihracat ve teknoloji gelişmeleri ile zayıf iç talep arasında iki hızda ilerlediğini vurguladı.