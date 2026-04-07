Çin'in hizmet ticareti daraldı

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, toplam rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 düşüş gösterdi. İhracat yüzde 4,7 artarak 442,5 milyar yuana çıkarken, ithalat yüzde 8,7 gerileyerek 700,6 milyar yuana indi.

Bu gelişmeler sonucunda hizmet ticareti açığı 258,1 milyar yuana daraldı. Geçen yılın aynı dönemine göre 86,5 milyar yuanlık bir iyileşme kaydedildi. Açığın daralması, ithalattaki düşüşün ihracattaki artışla birleşmesinden kaynaklandı.