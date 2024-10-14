Çin'in ihracatı 6 aydır büyüyor
Çin'in ihracatı Eylül ayında daha düşük bir hızda büyüdü, ancak Pekin'in küresel üretimdeki hakimiyetini sağlamlaştırma çabalarının etkisiyle büyüme serisini art arda altıncı aya taşıdı.
Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, giden sevkiyatlar Eylül ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarken, Ağustos ayındaki %8,7'lik artışa kıyasla düşüş gösterdi.
Ekonomistler ihracatın geçen ay %6,0 artmasını bekliyorlardı.
Ağustos ayındaki %0,5'lik artış ve ankete katılan ekonomistlerin beklediği %1,0'lik büyümeye kıyasla Eylül ayında ithalat yıllık bazda %0,3 arttı.
Böylece Çin'in ticaret fazlası Ağustos ayındaki 91,02 milyar dolara ve ankette öngörülen 89,8 milyar doların altında kalarak Eylül ayında 81,71 milyar dolara geriledi.