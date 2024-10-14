Çin'in ihracatı 6 aydır büyüyor

Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, giden sevkiyatlar Eylül ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarken, Ağustos ayındaki %8,7'lik artışa kıyasla düşüş gösterdi.

Ekonomistler ihracatın geçen ay %6,0 artmasını bekliyorlardı.

Ağustos ayındaki %0,5'lik artış ve ankete katılan ekonomistlerin beklediği %1,0'lik büyümeye kıyasla Eylül ayında ithalat yıllık bazda %0,3 arttı.

Böylece Çin'in ticaret fazlası Ağustos ayındaki 91,02 milyar dolara ve ankette öngörülen 89,8 milyar doların altında kalarak Eylül ayında 81,71 milyar dolara geriledi.