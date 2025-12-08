  1. Ekonomim
  Çin'in ihracatı beklentileri aştı
Çin’in ihracatı beklentileri aştı

Çin’in ihracatı Kasım ayında yıllık bazda %5,9 artarak Ekim ayındaki %1,1’lik düşüşü tersine çevirdi.

Veriler, Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklandı. Analistlerin beklentisi %3,4 seviyesindeydi. Yuan bazında ihracat artışı %5,7 olarak kaydedildi.

İthalat, yuan bazında yıllık %1,7, dolar bazında ise %1,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ithalat için %2,5 artış yönündeydi.

Kasım ayında dış ticaret fazlası 111,68 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, ekim ayındaki 90,07 milyar dolarlık fazlanın üzerinde ve beklenti olan 102,5 milyar doları da aştı.

Yuan cinsinden ticaret fazlası ise 792,6 milyar yuan olarak açıklandı.

Çin, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak büyümede ihracatın desteğini sürdürürken, son veriler ekonomik momentumun Kasım ayında güçlendiğine işaret etti.

