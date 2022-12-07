Çin'in ihracatı kasım ayında da düştü

Çin'in ihracatı zayıflayan küresel talebin etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azaldı. Ekim ayında da ihracat yüzde 0,3 düşmüştü.

Ekonomistler kasım ayında ihracatta yüzde 2 düşüş bekliyorlardı.

Kasım ayında ithalat da beklentilerin üzerinde geriledi. İthalatta düşüş kasım ayında yüzde 10,6 olurken, beklentiler yüzde 4 düşüş olacağı yönündeydi.

Çin'in ticaret fazlası asım ayında, ekim ayındaki 85,15 milyar doların ve 78,05 milyar dolar olan beklentilerin altında 69,84 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD ile Çin arasındaki ticarette Çin'in ticaret fazlası kasımda ekim ayındaki 39,19 milyar dolardan 24,33 milyar dolara indi.