Çin'in ihracatında düşüş hızlandı
Çin'in ihracatındaki düşüş ekim ayında hızlandı. İthalat da düşüş de beklenmedik şekilde büyüdü.
Çin'in ihracatında düşüş hızlandı, ithalat beklenmedik şekilde büyüdü. Açıklanan gümrük verilerine göre ihracat, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azaldı. İhracat Eylül ayında yıllık bazda yüzde yüzde 6,2 düşmüştü.
Ekonomistler ise ihracatın Ekim'de yüzde 3,3 azalmasını bekliyorlardı.
İthalat ise Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3,0 arttı. Ekonomistler ithalatın yüzde 4,8-5,0 daralacağını tahmin ediyorlardı. İthalat 11 ay üst üste düşüş gösterdi.
Ekim ayında ticaret fazlası 56,53 milyar dolar oldu.