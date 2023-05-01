Çin'in imalat faaliyetlerinde beklenmedik düşüş

Pazar günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in imalat faaliyeti Nisan ayında beklenmedik bir şekilde daraldı ve COVID sonrası toparlanma için mücadele eden bir ekonomiyi canlandırmak isteyen politika yapıcılar üzerindeki baskıyı artırdı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 51,9'dan 49,2'ye gerileyerek, aylık bazda genişleme ve daralmayı ayıran 50 puanın altına düştü.

PMI, yeni ihracat siparişlerinin Mart ayındaki 50,4'ten 47,6'ya gerilediğini gösterdi.

Ekonomistlere göre Çin'de imalat sektörü, küresel talepteki durgunluk nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte ülke genelindede emlak sektörüne duyulan güven ise kırılgan görünümünü koruyor.