Çin'in imalat ve hizmet sektöründen karışık sinyaller

Çin'in imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin satın alma yöneticileri endeksleri (PMI), ülke ekonomisi hakkında çelişkili bir tablo ortaya koydu. Veriler, iyileşme işaretlerinin yanı sıra bazı zayıflık noktalarına da dikkat çekti.

Resmi imalat PMI şubat ayında 49,0’a gerileyerek üst üste ikinci kez 50 eşiğinin altında kaldı. Bu durum, Wall Street Journal’ın derlediği beklentilerin altında gerçekleşti ve daralmaya işaret etti.

Resmi verilerde hizmet ve inşaatı kapsayan imalat dışı PMI ise ocak ayındaki 49,4’ten 49,5’e yükseldi ancak hâlâ daralma bölgesinde kaldı. Alt endekslerde hizmet faaliyetleri Ay Yeni Yılı tatilinin etkisiyle artarken, inşaat faaliyetleri tatil nedeniyle geriledi. Pinpoint Asset Management Başekonomisti Zhiwei Zhang, Orta Doğu’daki savaşın mart ayında küresel ekonomiyle birlikte Çin’i de baskılayabileceğini söyledi.

Özel sektör odaklı RatingDog anketleri ise daha iyimser sonuçlar verdi. Küçük ve özel şirketleri izleyen imalat PMI şubatta 52,1’e yükselerek son beş yılın en güçlü iyileşmesini kaydetti. Yeni siparişler ve üretimdeki artış sektörde genişlemeye işaret etti. Hizmet sektöründe de Mayıs 2023’ten bu yana en hızlı büyüme görüldü. Ancak istihdamdaki zayıflık ve dış belirsizliklerin toparlanmanın sürdürülebilirliğini sınırlayabileceği belirtildi.

Capital Economics, resmi ve özel PMI ortalamasının 49,8’den 50,5’e çıkarak beş ayın zirvesine ulaştığını, hizmet sektöründe de hızlanma yaşandığını aktardı. CE ekonomisti Zichun Huang, ABD tarifelerindeki düşüşün ihracat ve imalat için destek sağlayabileceğini, ancak Ulusal Halk Kongresi’nde güçlü teşvikler açıklanmadıkça büyümenin geçen yılı aşmasının zor olduğunu vurguladı.

Pinpoint Asset Management Başekonomisti Zhiwei Zhang da, Orta Doğu’daki savaşın mart ayında küresel ekonomiyle birlikte Çin’i de baskılayabileceğini belirterek, hükümetin bu yıl esnek bir politika izleyeceğini söyledi. Zhang, ekonomik faaliyet önümüzdeki aylarda daha da yavaşlarsa Pekin’in yatırımları ılımlı şekilde artırarak baskıyı hafifleteceğini ifade etti.

Bu hafta düzenlenecek Ulusal Halk Kongresi’nde Çinli liderlerin açıklayacağı ekonomik hedefler ve politika mesajları, ülkenin büyüme stratejisine dair daha net bir çerçeve sunacak.