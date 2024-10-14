Çin'in kömür ithalatı rekor seviyeye ulaştı

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, eylül ayı sevkiyatları bir önceki yıla göre %13 artışla 47,59 milyon ton olarak gerçekleşti.

Newcastle kömür fiyatları, eylül ayının büyük bir bölümünde düşerek 23 Eylül'de 136,46 dolar/tona kadar geriledi. Ağustos ayının en yüksek seviyesi 147,13 dolar/tona kıyasla %7 oranında düşen bu fiyat, ithal kömürü yerli arza kıyasla daha cazip hale getirdi.

Bu arada, Çin'in termik enerji üretimi, sıcak hava dalgalarının elektrik talebini artırması ve hidroelektrik üretiminin ılımlı seyretmesiyle ağustos ayında büyümeye geri döndü.

Analistler, kimya endüstrisinden gelen talebin de kömür kullanımını desteklediğini söylüyor.

2024'ün ilk dokuz ayında kömür ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 artışla 3,89 milyar ton oldu.