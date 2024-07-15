Çin'in konteyner nakliye endeksi 12'inci haftasında da arttı

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI) üst üste 12'inci haftasında da artışını sürdürdü.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 5-12 Temmuz döneminde endeks %3,7 artışla 2085,05 puana çıktı. Bir önceki hafta %4,6 artış olmuştu.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %6,3 ile Güney Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %5,0 ile Batı-Doğu Afrika olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.