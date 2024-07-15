Çin'in konteyner nakliye endeksi 12'inci haftasında da arttı
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI) üst üste 12'inci haftasında da artışını sürdürdü.
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI) üst üste 12'inci haftasında da artışını sürdürdü.
Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 5-12 Temmuz döneminde endeks %3,7 artışla 2085,05 puana çıktı. Bir önceki hafta %4,6 artış olmuştu.
Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %6,3 ile Güney Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %5,0 ile Batı-Doğu Afrika olarak belirlendi.
CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor.
Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.