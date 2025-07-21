Çin'in konteyner nakliye endeksi düşüşünü sürdürdü

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 11-18 Temmuz döneminde endeks %0,8 azalarak 1303,54 puana indi. Bir önceki hafta endekste %2,2 düşüş yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge %6,1 ile Güney Afrika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge %8,4 ile Batı-Merkez Amarika hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli

konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun

ücretlerini takip ediyor.

Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.