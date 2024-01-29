Çin'in konteyner nakliye endeksi, son 3 ayda yüzde 72,8 arttı

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI) geçen hafta da hızlı yükselişine devam etti. Endeks böylece üst üste sekizinci hafta artarken, son 14 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Shanghai Nakliye Borsası’nın verilerine göre, 12-19 Ocak haftasında endeks yüzde 9 daha artarak 1403 puana yükseldi. Endeks bir önceki hafta yüzde 12,9 artmıştı.

Böylece endeks, 12 Aralık 2022 tarihindeki 1410,11 puandan sonra en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Endeks 30 Ekim tarihinde gördüğü 811,5 seviyesinden bu yana son 3 ayda yüzde 72,8 arttı.

En fazla artan bölgeler yüzde 12,9 ile Avrupa ve Akdeniz hatları olurken, düşüş kaydedilen iki bölge yüzde 0,4 ile Japonya ve yüzde 4,9 ile Güney Kore oldu.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor. Endeks, 1 ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.