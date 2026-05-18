Çin’in küçülen nüfusu küresel tedarik zincirini sarsıyor: Dünyanın fabrikasında model değişimi

Küresel ticaretin kalbi konumundaki Çin imalat sanayisi, uzun yıllardır sahip olduğu en büyük rekabet avantajını kaybetmeye başladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun resmi kayıtlarına yansıyan verilere göre ülke nüfusu, tarihi tepe noktasını gördüğü dönemden bu yana üst üste dördüncü yılında da fiziki olarak küçülmesini sürdürdü. Yıllık doğum sayısının sekiz milyon barajının altına gerileyerek modern tarihin en düşük seviyelerine inmesi, sadece demografik bir kriz değil, küresel tedarik zincirlerinin temel direği olan aktif iş gücü havuzunun da hızla kuruması anlamına geliyor.

Ucuz işçi döneminin kapanması ve ücretlerin tırmanması

Fabrika bantlarını besleyen genç ve aktif çalışma çağındaki nüfusun her yıl milyonlarca kişi azalması, iş gücü piyasasında arzın daralmasına yol açıyor. Bu durum, piyasa dinamikleri gereği imalat sanayisinde talep edilen ortalama işçilik ücretlerinin hızla yükselmesini beraberinde getiriyor. Bugün Çin’deki bir üretim işçisinin saatlik maliyeti, Vietnam, Hindistan veya Bangladeş gibi alternatif Asya ülkelerinin iki katından fazla bir seviyeye ulaşmış durumda. Artan maliyet baskısı, düşük kâr marjlarıyla çalışan tekstil, montaj ve ayakkabı gibi emeğe dayalı sektörleri Çin sınırları içinde sürdürülebilir olmaktan çıkarıyor.

Sermayenin rotayı değiştirmesi ve yeni üretim üsleri

Maliyet artışlarının yanı sıra küresel lojistik hatlarındaki riskler ve ticaret engelleri de eklenince, batılı teknoloji ve sanayi devleri tek bir ülkeye olan bağımlılıklarını azaltma stratejisini hızlandırdı. Çin’den kaçan kurumsal sermaye, genç ve dinamik nüfus avantajına sahip olan çevre ülkelere doğru güçlü bir göç dalgası başlatıyor. Özellikle Hindistan’ın devasa iç pazarı, Vietnam’ın lojistik altyapısı ve Meksika’nın pazarlara yakınlık avantajı, 'dünyanın yeni fabrikası' olmak isteyen ülkeleri küresel sermayenin ana çekim merkezi haline getiriyor.

Yaşlanan toplumun bütçe üzerindeki ağır yükü

Çin, dünyadaki diğer gelişmiş batı ekonomilerine kıyasla, ekonomik kalkınma süreçlerini tam olarak tamamlayamadan çok daha erken bir evrede yaşlanma sorunuyla yüzleşiyor. Aktif çalışan nüfusun emekli nüfusa oranının hızla bozulması, devlet bütçesi ve yerel hükümet fonları üzerinde devasa bir baskı oluşturuyor. Geçmişte üretime ve yeni fabrikalara harcanan finansal kaynaklar, artık yaşlı nüfusun sağlık, bakım ve emeklilik ödeneklerini karşılamak üzere sosyal güvenlik sistemine aktarılmak zorunda kalıyor. Bu yapısal sermaye kayması, ülkenin sanayi yatırımlarındaki hızını kesen en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

Otomasyon ve yüksek teknolojiye zorunlu geçiş

Ucuz insan gücüne dayalı eski büyüme modelinin tıkandığını gören Pekin yönetimi, havlu atmak yerine imalat sanayisinde radikal bir teknolojik dönüşüm hamlesi yürütüyor. İnsan gücündeki eksikliği kapatmak adına fabrikalarda kitlesel endüstriyel robotlaşma, üretim hatlarında tam otomasyon ve yazılım entegrasyonu projelerine milyarlarca dolarlık bütçeler ayrılıyor. Hedef, düşük katma değerli ürünlerin basit bir montaj üssü olmaktan tamamen sıyrılarak; elektrikli araçlar, gelişmiş batarya teknolojileri ve yeşil enerji donanımları üreten yüksek katma değerli bir teknoloji liderine dönüşmek olarak belirleniyor.