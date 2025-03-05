Çin'in, Latin Amerika ve Avrupa ile ilgili ithalat planı

Çin, Güney Amerika, Avrupa ve Pasifik ülkelerinden daha fazla et, süt ürünleri ve tahıl tedarik etmeye yönelecek

Sektör yetkilileri ve analistler, dünyanın en büyük ekonomileri arasında ticaret savaşı kızışırken, önemli soya fasulyesi tedarikçisi Brezilya, en büyük buğday ihracatçısı Avustralya ve başlıca domuz eti tedarikçisi Avrupa'dan Çin'e yapılan sevkiyatların artabileceğini söyledi.

Çin Salı günü ABD'nin yeni vergilerine karşı hızlı bir misilleme yaparak 21 milyar dolar değerinde Amerikan tarım ürününü kapsayan ithalat vergilerinde %10 ve %15'lik artışlar açıkladı.