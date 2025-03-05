  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin'in, Latin Amerika ve Avrupa ile ilgili ithalat planı
Takip Et

Çin'in, Latin Amerika ve Avrupa ile ilgili ithalat planı

Çin'in ABD tarım ürünlerine yönelik yeni gümrük vergileri küresel ticaret akışını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'in, Latin Amerika ve Avrupa ile ilgili ithalat planı
Takip Et

Çin, Güney Amerika, Avrupa ve Pasifik ülkelerinden daha fazla et, süt ürünleri ve tahıl tedarik etmeye yönelecek

Sektör yetkilileri ve analistler, dünyanın en büyük ekonomileri arasında ticaret savaşı kızışırken, önemli soya fasulyesi tedarikçisi Brezilya, en büyük buğday ihracatçısı Avustralya ve başlıca domuz eti tedarikçisi Avrupa'dan Çin'e yapılan sevkiyatların artabileceğini söyledi.

Çin Salı günü ABD'nin yeni vergilerine karşı hızlı bir misilleme yaparak 21 milyar dolar değerinde Amerikan tarım ürününü kapsayan ithalat vergilerinde %10 ve %15'lik artışlar açıkladı.

OECD Bölgesi'nde enflasyon değişmediOECD Bölgesi'nde enflasyon değişmediKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
OECD Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
OECD Bölgesi'nde enflasyon değişmedi
Çin, 2025 için yüzde 5 büyüme hedefliyor
Çin, 2025 için yüzde 5 büyüme hedefliyor
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı
Rusya'da imalat PMI daraldı
Rusya'da imalat PMI daraldı
Venezuela’dan ‘Chevron’ yaptırımlarına tepki: Trump yönetimi baskıya boyun eğdi
Venezuela’dan ‘Chevron’ yaptırımlarına tepki: Trump yönetimi baskıya boyun eğdi
Reddit'in kurucu ortağı TikTok'a talip
Reddit'in kurucu ortağı TikTok'a talip