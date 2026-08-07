Çin’in makroekonomik büyüme modeli iç talep engeline mi takıldı?

Çin’in ihracat bağımlılığını azaltıp iç tüketime dayalı bir büyüme modeli kurma stratejisi, hizmet sektöründen gelen son verilerle ciddi bir darbe aldı. Temmuz ayı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri karşılayamaması, Çinli tüketicilerin harcama alışkanlıklarındaki temkinli duruşu tescilledi. İhracat siparişlerindeki dış canlılık genel ekonomiyi ayakta tutsa da iç piyasadaki durgunluk, hükümet üzerindeki yeni teşvik paketleri baskısını artırıyor.

Hanehalkı harcamalarında durgunluk ve azalan yeni siparişler

Hizmet sektörü verilerindeki sert gerileme, Çin iç piyasasında hanehalkı harcamalarının ve tüketici güveninin henüz toparlanamadığını açıkça ortaya koyuyor. Yeni iş siparişlerinin artış hızı son ayların en düşük seviyesine gerilerken, bu ivme kaybı işletmelerin operasyonel kapasitelerini tam verimle kullanmasını doğrudan engellemektedir. Gayrimenkul sektöründe yıllardır süregelen krizin yarattığı servet kaybı hissi ise Çinli tüketicileri lüks ve hizmet harcamalarında çok daha temkinli davranmaya zorlayan temel unsur olarak öne çıkıyor. Hükümetin yurt içi tüketimi canlandırmaya yönelik attığı adımların sahada kalıcı bir karşılık bulamaması, talep eksikliğini yapısal bir kronikliğe dönüştürdü. Dolayısıyla piyasadaki bu durgunluk sarmalı, Çin'in üretim odaklı modelden tüketim odaklı modele geçiş stratejisinin önündeki en büyük bariyer olmaya devam ediyor.

Dış pazarların desteği ve istihdam dengesi

İç talepteki bu belirgin zayıflamaya karşılık, uluslararası pazarlardan gelen talep Çin ekonomisi için koruyucu bir kalkan olmaya devam ediyor. Hizmet ihracatı siparişleri, küresel ticaret ağlarındaki hareketlilik ve sınır ötesi finansal operasyonların etkisiyle üst üste üçüncü ayda da güçlü bir genişleme sergiledi. Dış talebin sunduğu bu can suyu, firmaların mevcut iş yüklerini yönetmelerini sağlarken hizmet sektöründeki istihdam artış trendinin de sınırlı düzeyde kalmasına imkan tanıyor.

Güven endeksinde tarihi dip ve yeni teşvik beklentileri

Sektördeki en çarpıcı kırılma, hizmet sağlayıcılarının geleceğe yönelik iş güveninde ve beklentilerinde yaşandı. Şirketlerin önümüzdeki döneme dair iyimserlik düzeyini ölçen iş dünyası güven endeksi, Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye inerek piyasadaki temkinli havayı derinleştirdi. Ortaya çıkan bu tablo, hem imalat hem de hizmet kanadındaki zayıflıkların birleşmesiyle birlikte genel ekonomik büyümenin üçüncü çeyreğe oldukça yavaş bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Yaşanan bu ivme kaybı, hanehalkı gelirlerini doğrudan destekleyecek ve tüketim ekosistemini canlandıracak daha agresif mali teşvik politikalarının Çin tarafından zorunlu olarak devreye sokulması ihtimalini her geçen gün güçlendiriyor.