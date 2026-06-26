Çin'in mal ve hizmet ticareti mayısta 4,73 trilyon yuana ulaştı

Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre, ülkenin mal ve hizmet ticareti Mayıs 2026'da 4 trilyon 732 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Dönem boyunca ihracat 2 trilyon 598 milyar yuan, ithalat ise 2 trilyon 134 milyar yuan oldu. Böylece Çin'in mal ve hizmet ticaret fazlası 464,4 milyar yuan olarak kaydedildi.

Dolar bazında ihracat 379,9 milyar dolar, ithalat 312 milyar dolar, ticaret fazlası ise 67,9 milyar dolar oldu.

Hizmet ticaretinde seyahat kalemi 170,2 milyar yuanla ilk sırada yer aldı. Taşımacılık hizmetleri 141,3 milyar yuan, diğer ticari hizmetler 140,4 milyar yuan, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ise 63,8 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Çin döviz piyasasındaki toplam işlem hacmi mayıs ayında 23,14 trilyon yuana, dolar bazında 3,38 trilyon dolara ulaştı.

Banka ile müşteriler arasındaki işlemler 4,33 trilyon yuan, bankalar arası işlemler ise 18,81 trilyon yuan oldu.

Spot döviz işlemlerinin hacmi 8,89 trilyon yuan, türev işlemlerin hacmi 14,26 trilyon yuan olarak kaydedildi.

Ocak-mayıs döneminde Çin döviz piyasasındaki toplam işlem hacmi 124,22 trilyon yuana ulaştı.