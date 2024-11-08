Çin'in maliye politikası duyurusu hayal kırıklığı yarattı

Çin, yerel yönetimlerin borç yüklerini finanse etmelerine yardımcı olacak 6 trilyon yuanlık bir planı onayladı.

Ulusal Halk Kongresi'nin finans ve ekonomi komitesi başkan yardımcısı Xu Hongcai planın önümüzdeki üç yıl boyunca uygulanacağını söyledi.

Maliye Bakanı Lan Fo'an 2023 yılı sonunda yerel yönetimlerin gizli borcunun 14.3 trilyon yuan olduğunu tahmin ediyor.

Lan, yerel yönetimlerin borçlarını çözmelerine yardımcı olmak için 2024'ten 2026'ya kadar her yıl 2 trilyon yuan tahsis edileceğini söyledi. Lan, gizli borç miktarının 2028 yılı sonunda 2.3 trilyon yuana (320.9 milyar dolar) düşeceğini tahmin etti.

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi canlandırılmaya çalışılıyor

Analistler, COVID-19 salgınından henüz tam olarak kurtulamayan dünyanın en büyük ikinci ekonomisini yeniden canlandırmak için cesur, multi-trilyon yuanlık önlemler alınması çağrısında bulundu.

Yerel yönetim borçları kısmen pandemi sırasında yapılan yüksek harcamalar ve düşük vergi gelirleri nedeniyle, aynı zamanda yerel yönetim gelirlerinin önemli bir kaynağı olan arazi kullanım hakkı satışlarının düşmesi nedeniyle emlak sektöründeki gerileme nedeniyle balon gibi şişti.

Merkez Bankası, eylül ayı sonunda borçlanma üzerindeki kısıtlamaları gevşeterek borsada bir yükselişe yol açtı, ancak ekonomistler hükümetin sürdürülebilir bir toparlanmayı ateşlemek için daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor. Hükümet yetkilileri bunun, yeni harcamalara resmi onay vermesi gereken Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi'nin bu haftaki toplantısında gerçekleşebileceğini belirttiler.

Ekonomi son iki ayda yaşam belirtileri gösterdi

Eski arabalarını ya da beyaz eşyalarını yenileriyle takas edenlere verilen satın alma sübvansiyonları Eylül ayında otomobil satışlarının toparlanmasına yardımcı oldu. İmalatçılarla yapılan bir anket, beş ay üst üste düşüşün ardından ekim ayında olumluya döndü ve ihracat geçen ay %12,7 artarak iki yıldan uzun bir sürenin en büyük artışını kaydetti.

Yılın büyük bir bölümünde iktidardaki Komünist Parti, ekonomideki kısa vadeli sorunlardan ziyade uzun vadeli yapısal sorunları ele almaya daha fazla odaklanmış görünüyordu. Ekonomiyi canlandırmaya yönelik önceki adımlar parça parçaydı ve görünüşe göre sağlam bir toparlanmayı tetiklemekten ziyade ekonomiyi ayakta tutmayı amaçlıyordu.

Hayal kırıklığı yarattı

Çin, şeffaflığı artırmak ve borç servis maliyetlerini düşürmek için bilançolardaki gizli borçları almayı amaçlayan 6 trilyon yuanlık bir yerel yönetim borç takas programı açıkladı. Yetkililer, yerel yönetimlerin gizli borçlarının önlemler sayesinde 14,3 trilyon yuandan 2,3 trilyon yuana düşeceğini söyledi.

Mehren, takasın, şu anda pahalı borçlar ve arazi satışlarının düşmesi nedeniyle zayıf gelirlerle zorlanan yerel yönetimlerin ekonomiye sağlayabileceği teşvik üzerinde olumlu bir etkisi olması gerektiğini belirtirken, "Ancak mali teşvik konusunda, herhangi bir rakam vermedikleri için hala beklemedeyiz gibi görünüyor. Çin hala ABD'den gümrük vergisi konusunda sinyaller bekliyor olabilir" dedi