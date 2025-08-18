Çin'in nadir toprak ürünleri ihracatı yükselişini sürdürdü

Bloomberg News hesaplamalarına göre, nadir toprak ürünleri kategorisinde yer alan ve kalıcı mıknatısların ağırlıklı olduğu yurt dışı satış hacimleri temmuzda %69 artarak 6.422 tona yükseldi.

Dünya genelindeki nadir toprak mıknatıslarının yaklaşık %90'ını üreten Çin, nisan başında başlattığı ve mayısta ihracatın düşmesine neden olan kısıtlamalarla tedarikleri sıkılaştırmıştı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'in mıknatıs tedarikinde kısıtlamalar öncesindeki seviyenin yaklaşık yarısına döndüğünü belirtirken, nadir toprakların silah olarak kullanılması AB ile de gerilimlere yol açmıştı.