Çin'in nadir toprak ürünleri ihracatı yükselişini sürdürdü
Çin'in nadir toprak ürünleri ve mıknatıs ihracatı Temmuz ayında toparlanmaya devam ederek, Washington ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında sevkiyatların yeniden başlamasıyla ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Bloomberg News hesaplamalarına göre, nadir toprak ürünleri kategorisinde yer alan ve kalıcı mıknatısların ağırlıklı olduğu yurt dışı satış hacimleri temmuzda %69 artarak 6.422 tona yükseldi.
Dünya genelindeki nadir toprak mıknatıslarının yaklaşık %90'ını üreten Çin, nisan başında başlattığı ve mayısta ihracatın düşmesine neden olan kısıtlamalarla tedarikleri sıkılaştırmıştı. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'in mıknatıs tedarikinde kısıtlamalar öncesindeki seviyenin yaklaşık yarısına döndüğünü belirtirken, nadir toprakların silah olarak kullanılması AB ile de gerilimlere yol açmıştı.