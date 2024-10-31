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Çin'in önde gelen havayolu şirketlerinin karları düştü

Çin'de kamuya ait üç havayolu şirketinin iç ekonomideki sorunlarla üçüncü çeyrekte kârları düştü.

Haber Merkezi
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Çin'in önde gelen havayolu şirketlerinin karları düştü
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Çin'in devlete ait en büyük üç havayolu şirketi, rekor yaz yolcu sayısına ve geçen yıla göre daha dolu uçaklara rağmen, iç ekonomik büyümedeki yavaşlamanın yolcuları daha ucuz ücretler aramaya itmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte karlarında düşüş bildirdi.

Pekin merkezli Air China, bir önceki yıl 4,24 milyar yuan olan net karının bu çeyrekte 4,14 milyar yuan olduğunu bildirdi.

China Eastern Airlines aynı gün 2,63 milyar yuan net kar açıkladı.

Ülkenin en büyük havayolu şirketi China Southern pazartesi günü yaptığı açıklamada "havacılık pazarında güçlü talep" olduğunu ancak üçüncü çeyrek net kârının yıllık yüzde 23,9 düşüşle 3,19 milyar yuana gerilediğini bildirdi.

Havayolu verilerine göre China Southern bu çeyrekte operasyonlarına bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 daha fazla kapasite ekledi ve uçaklar geçen yaza göre ortalama olarak daha doluydu. Ancak bu çeyrekte işletme gelirleri sadece yüzde 4,6 oranında artarak bilet fiyatlarındaki düşüşe işaret etti.

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