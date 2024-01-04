Çin’in otomobil ihracatı yüzde 58 arttı

Dünyanın en çok otomobil ihraç eden ülkesi olma unvanı yıllardır Japonya’ya aitti. Japonya, çok büyük miktarda aracı üretip sonra da dünyanın farklı bölgelerinde piyasalara sunuyordu. Aynı çerçevede Almanlar da geleneksel olarak önemli otomobil ihracatçısı olmuş; Güney Kore şirketleri de son yıllarda üretici ve ihracatçı olarak büyük ilerlemeler kaydetmişti.

CGTN'nin haberine göre, "Ancak Çin elektrikli otomobil endüstrisinin gerçekleştirdiği sıçrama, bu ülkeye dünyanın birinci ihracatçı ülkesi olma konumunu getirdi. Çin, henüz daha 2022 yılında Almanya’yı dünyanın büyük ihracatçıları sıralamasında geride bırakmıştı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin verilerine göre bu ülke, 2023 yılının ilk 11 ayında en az 4,41 milyon adet araç ihraç ederek 2022 yılının aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 58 oranında artırdı. Aynı sürede Japonya ancak 3,99 milyon araç ihraç ederek yıl bazında yüzde 15’lik bir artış sağladı. Bu durumda Çin, 2023 yılı Aralık ayında da konumlanmaları altüst edecek bir gelişme olmadığı varsayıldığında, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumunu Japonya’nın elinden almış olacak.

Söz konusu ihracat, Çin’de imal edilip dışarıya satılan tüm araçları kapsıyor. Dolayısıyla bu miktar, Çin markalarının yanı sıra Çin’de üretilip ihraç edilen Amerikan ve Avrupa markası otomobilleri de kapsıyor. Örneğin Tesla, Çin'de ürettiği çok sayıda aracı ihraç ediyor. BMW de yeni elektrikli Mini modelini Çin’de üretip satıyor."