Çin'in otomobil satışları ve ihracatı yükseldi

CPCA tarafından açıklanan verilere göre, aylık bazda binek otomobil perakende satışlarında ise düşüş yaşandı.

Aynı ayda binek otomobil perakende satışları yıllık bazda %6,3 oranında artış kaydederken, bir önceki aya göre ise %12,4'lük bir düşüş yaşadı.

Yılın ilk yedi ayında (ocak-temmuz dönemi) binek otomobil perakende satışları yıllık bazda toplamda %10,1'lik bir yükseliş gösterdi.

İhracat cephesinde ise temmuz ayında binek otomobil ihracatı yıllık %25 artışla dikkat çekti.

Özellikle yeni enerji araçları (NEV) pazarında Tmmuz ayında perakende satışlar yıllık %12, yılın ilk yedi ayında ise %29,5 oranında artış kaydetti.

Marka bazında ise BYD'nin Temmuz ayında 78.364 adet, Tesla Çin'in ise 27.269 adet otomobil ihraç ettiği belirtildi.