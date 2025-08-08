Çin'in otomobil satışları ve ihracatı yükseldi
Çin Yolcu Otomobil Birliği (CPCA), Çin'in otomobil pazarının temmuz ayında hem perakende satışlarda hem de ihracatta yıllık bazda artış gösterdiğini, özellikle yeni enerji araçları ve ihracat güçlü bir performans sergilediğini bildirdi.
CPCA tarafından açıklanan verilere göre, aylık bazda binek otomobil perakende satışlarında ise düşüş yaşandı.
Aynı ayda binek otomobil perakende satışları yıllık bazda %6,3 oranında artış kaydederken, bir önceki aya göre ise %12,4'lük bir düşüş yaşadı.
Yılın ilk yedi ayında (ocak-temmuz dönemi) binek otomobil perakende satışları yıllık bazda toplamda %10,1'lik bir yükseliş gösterdi.
İhracat cephesinde ise temmuz ayında binek otomobil ihracatı yıllık %25 artışla dikkat çekti.
Özellikle yeni enerji araçları (NEV) pazarında Tmmuz ayında perakende satışlar yıllık %12, yılın ilk yedi ayında ise %29,5 oranında artış kaydetti.
Marka bazında ise BYD'nin Temmuz ayında 78.364 adet, Tesla Çin'in ise 27.269 adet otomobil ihraç ettiği belirtildi.