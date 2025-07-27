Çin'in sanayi sektörü karlarında düşüş devam ediyor
Çin'de üretici deflasyonu, durgun iç talep ve süregelen küresel ticaret belirsizliğinin işletmelerin kar marjları üzerinde daha fazla baskı oluşturması ile sanayi sektörünün karları Haziran ayında düşmeye devam etti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, sanayi firmalarının karı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,3 düştü. Bu Mayıs ayındaki %9,1'lik düşüşün ardından geldi.
Yılın ilk yarı karlılığı ise Ocak-Mayıs dönemindeki %1,1'lik düşüşe kıyasla %1,8 azaldı.
Büronun istatistikçisi Yu Weining, Çin'in karmaşık ve değişen bir dış ortamla karşı karşıya kalması nedeniyle "birleşik bir ulusal pazarın oluşumunu derinleştirmesi, iç dolaşımı genişletip güçlendirmesi ve endüstriyel ekonominin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmesi" gerektiğini söyledi.