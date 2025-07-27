Çin'in sanayi sektörü karlarında düşüş devam ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, sanayi firmalarının karı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,3 düştü. Bu Mayıs ayındaki %9,1'lik düşüşün ardından geldi.

Yılın ilk yarı karlılığı ise Ocak-Mayıs dönemindeki %1,1'lik düşüşe kıyasla %1,8 azaldı.

Büronun istatistikçisi Yu Weining, Çin'in karmaşık ve değişen bir dış ortamla karşı karşıya kalması nedeniyle "birleşik bir ulusal pazarın oluşumunu derinleştirmesi, iç dolaşımı genişletip güçlendirmesi ve endüstriyel ekonominin yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmesi" gerektiğini söyledi.