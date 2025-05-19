Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı
Çin'de ekonomik aktivite, ABD'nin ağır gümrük tarifelerinin etkisiyle yavaşladı. Mart ayında yüzde 7,7 artan sanayi üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 yükseldi. Ekonomistler, nisan ayında %5,5'lik artış bekliyorlardı.
Tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar, Mart ayındaki %5,9'luk artıştan yavaşlayarak Nisan ayında %5,1 arttı. Ekonomistler perakende satışların da %5,8 büyümesini bekliyordu.
Sabit varlık yatırımları 2025'in ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,0 artarken, beklentiler %4,2 artış yönündeydi. İlk çeyrekte %4,2 oranında büyümüştü.
Çin'in anket bazlı işsizlik oranı Nisan'da Mart ayındaki yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e yavaşladı.