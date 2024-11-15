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Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı, perakende satışlar canlandı

Çin'in sanayi üretimindeki büyüme ekim ayında yavaşladı ve perakende satışlar biraz daha canlanmış görünse de emlak sektöründeki talep sıkıntılarının azaldığına dair çok az işaret gösterdi.

Haber Merkezi
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Çin'in sanayi üretiminde büyüme yavaşladı, perakende satışlar canlandı
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak eylül ayındaki yüzde 5,4'lük hızına kıyasla yavaşladı. Ekonomistler sanayi üretiminde yüzde 5,6'lık artış bekliyorlardı.

Bununla birlikte, tüketimin bir göstergesi olan perakende satışlar ekim ayında yüzde 4,8 artarak eylül ayındaki yüzde 3,2'lik hızın üzerine çıktı. Perakende satışlar, şubat ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti.

Perakende satışlardaki büyüme, bir hafta süren tatil ve 14 Ekim'de geçen yıla göre on gün önce başlayan yıllık Bekarlar Günü alışveriş festivaliyle desteklendi. Veri sağlayıcısı Syntun, büyük e-ticaret platformlarındaki satışların Bekarlar Günü etkinliğinde yüzde 26,6 artarak 1,44 trilyon yuana ulaştığını tahmin etti.

Sabit varlık yatırımları 2024 yılının ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış beklentisine karşılık yüzde 3,4 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 3,4 oranında büyümüştü.

Buna karşılık, emlak yatırımları Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 10,3 oranında düşerek yılın ilk dokuz ayındaki yüzde 10,1'lik düşüşü derinleştirdi.

Ocak-Ekim döneminde yüzölçümüne göre emlak satışları bir önceki yıla göre yüzde 15,8 oranında düşerek Ocak-Eylül dönemindeki yüzde 17,1'lik düşüşten daha yavaş gerçekleşti.

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