Çin'in tahıl üretimi 2024 yılında rekor kırdı

Yapılan açıklamada, Çin'in yıllık üretiminin, temel pirinç, buğday ve mısır hasatlarının ardından 706,5 milyon ton olduğu duyuruldu.

Büro verilerine göre bu rakam, 2023'teki 695,41 milyon tonluk hasattan %1,6 daha yüksek.

Verilere göre, 2024 yılında pirinç üretimi yıllık %0,5 artışla 207,5 milyon tona yükselirken, buğday üretimi %2,6 artışla 140,1 milyon tona çıktı.

Mısır, bir önceki yıla göre %2,1 artışla 294,92 milyon tonla rekor kırarak daha büyük bir sıçrama kaydetti. Soya fasulyesi %0,9 düşüşle 20,65 milyon tona geriledi.