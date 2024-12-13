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Çin'in tahıl üretimi 2024 yılında rekor kırdı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'in toplam tahıl üretiminin 2024 yılında 700 milyon metrik tonun üzerine çıkarak rekor kırdığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Çin'in tahıl üretimi 2024 yılında rekor kırdı
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Yapılan açıklamada, Çin'in yıllık üretiminin, temel pirinç, buğday ve mısır hasatlarının ardından 706,5 milyon ton olduğu duyuruldu.

Büro verilerine göre bu rakam, 2023'teki 695,41 milyon tonluk hasattan %1,6 daha yüksek.

Verilere göre, 2024 yılında pirinç üretimi yıllık %0,5 artışla 207,5 milyon tona yükselirken, buğday üretimi %2,6 artışla 140,1 milyon tona çıktı.

Mısır, bir önceki yıla göre %2,1 artışla 294,92 milyon tonla rekor kırarak daha büyük bir sıçrama kaydetti. Soya fasulyesi %0,9 düşüşle 20,65 milyon tona geriledi.

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