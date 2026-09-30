Çin’in tekelini yıkacak tarihi adım: 15,9 milyon tonluk rekor rezervle dengeler altüst oldu

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Norveç sınırları içerisindeki Fen sahasında yürütülen kapsamlı Jeolojik incelemeler, bölgedeki potansiyelin öngörülenin çok üzerinde olduğunu kanıtladı. Son yapılan teknik ölçümler sonucunda, daha önce 8,8 milyon ton seviyesinde olan rezerv tahmini yüzde 81 oranında muazzam bir artış göstererek 15,9 milyon metrik tona ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte saha, kıtanın en büyük nadir toprak kaynağı unvanını pekiştirdi.

Yüksek teknoloji ve savunmanın kritik hammaddesi

Yatakta yer alan minerallerin önemli bir bölümünü, güçlü kalıcı mıknatısların imalatında hayati rol oynayan neodim ve praseodim elementleri oluşturuyor. Söz konusu kritik girdiler; elektrikli vasıtalar, rüzgar enerjisi türbinleri, akıllı telefonlar ve modern savunma sanayisi sistemlerinin üretiminde vazgeçilmez bir yere sahip bulunuyor.

Çin tekelini kırmaya yönelik stratejik hamle

Dünya genelinde işlenmiş mineral pazarının ezici çoğunluğunu elinde tutan Çin, Batı ülkeleri için uzun süredir ciddi bir tedarik riski oluşturuyordu. Norveç hükümetinin de planlama süreçlerine doğrudan katıldığı projeyle birlikte, Avrupa Birliği'nin uzak doğu bağımlılığını azaltması ve 2030 yılı kritik hammadde hedeflerine ulaşması amaçlanıyor.

Çevresel süreçler ve hedef üretim takvimi

Bölgedeki projede işletme izinleri, arazi kullanımı ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Zorlu yasal prosedürler ve doğa koruma standartları dikkate alınarak şekillendirilen takvime göre tesisteki ticari madencilik faaliyetlerinin 2031 yılında tam kapasiteyle başlatılması hedefleniyor.