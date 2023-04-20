Çin'in toparlanması havacılığı uçurdu!

Çin Sivil Havacılık İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahat etme talepleri, salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte büyük ölçüde arttı ve bu durum, dış hat uçuşlarının hızla normale dönmesine sebep oldu. Salgın öncesinde Çin’den 62 ülke ve bölgeye uçuş seferleri yapılırken, şu anda 58 ülke ve bölgeye uçuş seferleri yeniden başlatıldı.

Çin makamları, her geçen gün artan talebi karşılamak için dış seferlerin sayı ve sıklığını artırmaya çalışıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi’nin verilerine göre, bugüne kadar Çin’den yapılan dış seferlerin sayısı haftada 2 bini aştı ve sefer sayısının 2019 yılındaki seviyenin yüzde 26,5’ine ulaştığı aktarıldı.

Ayrıca, 2023 yaz ve sonbahar dönemi için Çinli ve yabancı hava yolu şirketleri, Çin piyasasındaki talep ve beklentiler temelinde düzenlemeler yaparak, yolcu sayısını artırmayı hedefliyor. Edinilen bilgiye göre, 28 Çinli hava yolu şirketi ve farklı ülkelerden 88 hava yolu şirketi, Çin ile 62 ülke ve bölgeden 123 şehir arasında toplam 5 bin 290 uçuş seferi düzenlemesini planlıyor.

Ancak, uçuş sayılarının tamamen normale dönmesi için zaman gerekiyor. Çin’in hava yolu taşımacılığı kapasitesi, üç sene önceki seviyenin yalnızca yüzde 30’una ulaştı.

Uçuş sayılarının artmasıyla birlikte, Çin ile Türkiye arasındaki hava yolu trafiği de giderek artıyor. Çin’in ana kesiminde başkent Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu ve Wuhan’dan İstanbul’a, öte yandan Hong Kong ve Taiwan’dan da İstanbul’a direkt uçuşlar bulunuyor.



