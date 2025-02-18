Çin’in tüketiminde temkinli görünüm sürüyor

Natixis CIB'den Alicia Garcia Herrero, Çin'de tüketim görünümünün Yeni Ay Yılı döneminden gelen cesaret verici verilere rağmen temkinli olmaya devam ettiğini söyledi.

Asya Pasifik baş ekonomisti, LNY'nin olumlu bir notla başladığını, ancak deflasyon ve ABD gümrük tarifelerinden kaynaklanan ihracattaki yavaşlama gibi zorlukların büyüme görünümü için risk oluşturduğunu belirtti.

Daha önceki parlak noktalarda bile deflasyonist baskıların belirgin olduğunu ekliyor. Banka işlem hacmindeki genel artışa rağmen ortalama banka işlem değerinin 417 yuandan 345 yuana gerilemesine dikkat çekti.

Deflasyonist ortamın zayıf yatırımları yansıttığını ve bunun da ekonomik büyüme için iyiye işaret olmadığını söyledi. Önümüzdeki iki oturumda yapılacak mali açıklamaların ve PBOC'nin olası faiz indirimlerine ilişkin tutumunun izlenmesi gereken kritik faktörler olacağını da sözlerine ekledi.